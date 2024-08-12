Macron, Ulusal Meclisi Feshetme Kararını Savundu

Macron'dan Olimpiyatlar Öncesi Açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Ulusal Meclisi feshetme kararının, olimpiyatlara "zarar vermediğini" belirtti. L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, bu tarihi etkinlik hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiyatların Başarıyla Geçmesine Dikkat Çekti

26 Temmuz'da başlayan ve kısa süre içerisinde büyük bir heyecanla sona eren olimpiyatlarda, "kaybeden tek şeyin yenilgi ruhu olduğunu" dile getiren Macron, "Hem organizasyon hem de spor açısından Olimpiyatlara inanmayan herkes yanıldı" dedi. Özellikle, dini otoriteler tarafından eleştirilen açılış töreni için de, "olağanüstü" ifadelerini kullandı.

Fransız Sporcuları Tebrik Etti

Macron, Paris Olimpiyatları'nın bir organizasyon başarısı olduğunu vurgulayarak, güvenlik güçleri ile 45 bin gönüllü çalışana teşekkür etti. Ayrıca, Fransız sporcuların elde ettiği 16 şampiyonluk ile rekor altın madalya kazandıklarını ve böylece ülkeyi Olimpiyatlar'da ilk beşe taşıdıklarını belirtti.

Erken Seçim Açıklaması

Macron, Ulusal Meclisi feshederek erken seçim yapma kararını savunarak, siyasi durumu netleştirmenin "çok daha sorumlu bir davranış olduğunu" ifade etti. Yeni hükümetin kısa süre içinde belirleneceğini de sözlerine ekledi.

Fransa'da son seçimlerde oylarını artıran aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi, 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Macron'un partisini iki katı oranında geçerek önemli bir başarı elde etmişti. Bu durum üzerine Cumhurbaşkanı, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında erken seçime gitme kararı aldı.