Macron'un Azil Tasarısı Ulusal Meclis Bürosunca 'Kabul Edilemez' Bulundu

Ulusal Meclis Bürosu, tasarıyı süreç dışı bıraktı

Fransa Ulusal Meclis Bürosu, muhalif vekillerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki azil tasarısını "kabul edilemez" bularak onaylamadı. Ulusal basına yansıyan haberlere göre, tasarı azil sürecinin ilk aşaması olan büro onayını alamadı.

Önerge, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilleri ile bazı çevreci vekillerin imzasını taşıyordu. Tasarıyı imzalayan muhalifler, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizin sorumlusu olarak Emmanuel Macron'u gösteriyordu.

Muhalifler daha önce de 2024'te Macron'a karşı azil süreci başlatma girişiminde bulunmuş, ancak bu girişim başarıya ulaşmamıştı. Muhalefet, Macron'un Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitmesi sonrasında oluşan siyasi krizin sorumlusu olduğunu savunuyor.

Parlamentoda azil talep edenler arasında 104 milletvekili bulunuyordu. Fransa, kamu borçlarıyla mücadele ederken geçen yılki seçimlerin ardından bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle hükümet krizleri yaşadı ve son bir yılda 3 başbakan değişti.

Son gelişmeler arasında, Başbakan Sebastien Lecornu'nun 6 Ekim'de istifa ettiği bildirildi.

Ulusal Meclis Bürosu'nun kararı, azil sürecinin ilerlemesini engelleyerek tasarının yasalaşma yolunu kapattı.