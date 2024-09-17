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Macron'un Azledilmesi Talebi Meclis Komisyonunda Görüşülüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesine dair yasa tasarısı meclis komisyonunda incelenecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:18
Macron'un Azledilmesi Talebi Meclis Komisyonunda Görüşülüyor

Fransa'da Macron'un Azledilmesi İçin Tasarı

Fransa'da Ulusal Meclis Bürosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınmasını hedefleyen yasa tasarısının meclis komisyonunda incelenmesini onayladı.

Oylama Sonucu: 12 Evet, 10 Hayır

Yasa tasarısı, muhalefet partileri tarafından önerilirken, Ulusal Meclis Bürosu oylamasında 12 'evet' oyuyla kabul edildi. Oylamada "hayır" oyları 10 olarak belirlendi. Eğer tasarı, meclisin Kanunlar Komisyonu tarafından desteklenirse, Ulusal Meclis Genel Kurulu'na taşınacak.

Senato Süreci ve Son Oylama Gerekliliği

Tasarı, milletvekillerinin üçte ikisinin onayını alarak Senato'ya iletilecek. Eğer Senato da aynı oranla onay verirse, nihai bir oylama yapılacak. Parlamento üyelerinin üçte ikisinin tasarıyı desteklemesi durumunda, Macron'un azli gerçekleşebilecek.

Parti Tutumları ve Siyasi Dinamikler

Sosyalist Parti (PS), tasarının Genel Kurulda görüşülmesi halinde Macron'a karşı oy vereceklerini açıkladı. Diğer yandan, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin tek başına yeterli güce sahip olmaması, tasarının geçme olasılığını zayıflatıyor. Ayrıca, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin Senato'daki çoğunluğu, sürecin zor geçeceğini öngörüyor.

Son Seçimlerin Sonuçları ve Hükümetin Geleceği

30 Haziran ve 7 Temmuz tarihindeki genel seçimlerde Solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) güçlü bir çıkış yaptı, ancak hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluğu kazanamadı. Macron, yeni başbakan olarak merkez sağcı Michel Barnier'i atayarak siyasi dengeyi sürdürmeye çalıştı.

LFI'nin Gensoru Önergesi ve İmza Kampanyası

LFI, 1 Ekim'de hükümete karşı gensoru önergesi vermeyi planlıyor. Ayrıca, Macron'un azledilmesi için başlatılan imza kampanyasına da destek vermişti. Bu da iktidardaki belirsizliğin ne denli arttığını gösteriyor.

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