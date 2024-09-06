Macron'un Barnier Ataması: Aşırı Sağ Eleştirileri

Macron'un Yeni Ataması ve Eleştiriler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier’yi başbakan olarak atayarak, aşırı sağ ile işbirliği yaptığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Le Monde gazetesi, bu durumu "Başbakan Ulusal Birlik gözetiminde" ifadesiyle özetledi.

Seçim Sonuçları ve Barnier'nin Yükselişi

Fransa'daki son genel seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı galip gelmesine rağmen, Macron, kendi koalisyonundan gelen baskılara rağmen Barnier’i tercih etti. NFP'nin isteğiyle başbakan atanmasını reddeden Macron, bu seçimi "demokratik darbe" olarak nitelendiren eleştirilere maruz kaldı.

Yeni Hükümetin Geleceği ve Aşırı Sağ ile İlişkiler

Barnier’nin başbakanlığı, NFP'nin ve onun bağlantılı milletvekillerinin muhalefetiyle karşı karşıya kalacak. Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi, yeni hükümetin güven oylamasında belirleyici bir rol oynayabilir. Macron'un, Barnier gibi merkez sağdan biri ile hükümet kurarak aşırı sağ ile işbirliği yaptığı düşünülüyor.

Hükümetin Kurulması ve Zaman Kısıtlaması

Fransa Anayasası'na göre, yeni hükümetin kurulması için belirli bir süre yok. Ancak, meclisin çeşitliliği nedeniyle yeni bakanların güvenoyu almakta zorluk yaşayabileceği öngörülüyor. Barnier’nin eski hükümetteki Ekonomi Bakanı Gabriel Attal gibi isimlerle görüşüp kabineyi oluşturması bekleniyor.

Sonuç

Macron’un hükümet kurma süreci, hem aşırı sağın etkisi hem de siyasi gelenekler açısından karmaşık bir tablo ortaya çıkarıyor. Fransa'nın yönetiminde atılacak adımlar, önümüzdeki günlerde belirginleşecek.