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Macron'un Siyahi Vatandaşlara Yönelik Irkçı Söylemi Tartışma Yarattı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, siyahi vatandaşlara yönelik ırkçı olduğu iddia edilen ifadeleri büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:26
Macron'un Siyahi Vatandaşlara Yönelik Irkçı Söylemi Tartışma Yarattı

Macron'un Irkçı Söylemi İddia Ediliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, siyahi vatandaşlara yönelik olarak "Bu ülkede acil servislerin sorunu, Mamadoularla dolu olması" şeklinde bir ifade kullandığı iddiaları, ülkede büyük bir tartışma başlattı.

Le Monde Gazetesi'nin İddiası

Le Monde gazetesinin haberine göre, 2023 yılında Elysee Sarayı'ndaki bir toplantıda Macron, ülkedeki hastanelerin acil servisleriyle ilgili konuşurken bu ifadeyi kullanmış.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin koordinatörü Manuel Bompard, Macron'un bu sözlerini "Cumhuriyet'e bir hakaret ve son derece utanç verici" olarak nitelendirirken, Komünist Senatör Ian Brossat da sosyal medya üzerinden benzer bir eleştiride bulundu.

Elysee Sarayı'ndan Yalanlama

Macron'a ait olduğu iddia edilen bu sözlere yönelik Elysee Sarayı, TF1 ve LCI kanallarına açıklamalarda bulundu ve iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamada, Macron'un böyle bir söyleminin olmadığı ve Le Monde gazetesinin haberinin yayımlanmadan önce Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne doğrulanmadığı belirtildi.

Halk Arasında Yaygın Bir İsim

Fransa'da, Afrika kökenli siyahi vatandaşlar arasında yaygın olarak kullanılan "Mamadou" isminin, "Muhammed" anlamına geldiği biliniyor. Bu bağlamda, Macron'un ifadeleri özellikle ırkçılık tartışmalarını alevlendirmiş durumda.

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