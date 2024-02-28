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Macron'un yaptığı 'asker' açıklaması Avrupa'yı birbirine kattı

Avrupa, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Batı’nın Ukrayna’ya askeri destek sağlayabileceğini belirtmesiyle çalkalandı. Bu ifade, hem Rusya’dan hem de bazı Avrupa ve NATO müttefiklerinden eleştiri topladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:28
Macron'un yaptığı 'asker' açıklaması Avrupa'yı birbirine kattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı’nın Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunması gerekebileceğini ifade etti. Macron, Paris’te gerçekleştirilen Ukrayna’ya Destek Zirvesi’nden sonra yaptığı açıklamada, “Şu anda Ukrayna’ya asker yollama konusunda ortak bir görüş yok. Fakat her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Rusya’nın bu savaşı kaybetmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi. Macron, Avrupa’nın Ukrayna’da ABD’ye bağımlı olmadan savaşabileceğini de vurguladı. Macron’un ardından Başbakan Gabriel Attal da Ukrayna’ya asker yollama ihtimalini dışlamadıklarını ve Rusya’nın Ukrayna’da galip gelmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Elysee Sarayı’nda yapılan zirveye Avrupa’dan 17 devlet veya hükümet başkanı iştirak etti. ABD, İngiltere, Kanada ve İsveç ise temsilci seviyesinde katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalı NATO üyelerinin Ukrayna’ya asker yollamasının, Rusya ile NATO arasında bir savaşa yol açacağı konusunda uyardı. Öte yandan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Paris’teki zirveye katılmak üzereyken yaptığı açıklamada, kim olduklarını söylemeden, bazı Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin Ukrayna’ya askeri müdahale etmeyi planladığını ifade etmiş, bunun Rusya ile olan gerginliği artıracağı endişesini dile getirmişti.

Macron’un ifadeleri Batı’da çok fazla ilgi görmedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’ya asker gönderme niyeti olmadığını duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın "zafere giden yolun" askeri destek verilmesi gerektiğini düşündüğünü, "böylece Ukraynalı askerlerin kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları silah ve mühimmata kavuşabilecekleri" açıkladı. Ayrıca, "Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkça ifade etti" denildi.

Ukrayna’ya asker gönderilmesi konusunda hiçbir Avrupa devleti veya NATO üyesi ile anlaşma değişikliği olmadığını belirten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu konuda kararlı olduklarını ifade etti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın temsilcisi ise, Ukrayna ordusuna eğitim veren birkaç personel haricinde, ülkenin Ukrayna’ya asker yollama niyetinin bulunmadığını açıkladı.

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