Macron: Uzun Menzilli Füzelerin Rusya'da Kullanımı 'Kesinlikle Doğru'

Macron, Uzun Menzilli Füzelerin Kullanımını Destekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermesini "kesinlikle doğru" bulduğunu açıkladı.

Breziya'da Açıklama

Macron, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'da, ABD'nin aldığı karar hakkında Franceinfo'ya yaptığı basın açıklamasında, bu durumun Rusya-Ukrayna Savaşı’nda önemli bir değişim yarattığını vurguladı.

Kuzey Kore'nin Rolü

Macron, Kuzey Kore'nin Rusya'nın yanında seferber edildiğini belirterek, gerilim tırmandırmanın Rusya'nın bir politikası olduğunu ifade etti. Macron, "Bu durum, ülkenin çok saldırgan bir güç olarak kendi tarafına Kuzey Kore'yi çekmesiyle gerçekleşti," dedi. Bu hususun ABD'nin kararında etkili bir kırılma noktası olduğunu dile getirdi.

Pentagon'dan Açıklama Yok

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, son basın toplantısında ABD’nin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı bir şekilde Rusya topraklarında kullanımı için izin verildiğine yönelik medyada çıkan iddiaları doğrulamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.