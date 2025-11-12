Macron ve Abbas Paris’te Görüştü: Ortak Komite ve 100 milyon euro yardım

Yayın Tarihi: 12.11.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 00:01
Macron ve Abbas Elysee'de Bir Araya Geldi

Filistin devleti sürecinde ortak komite kararı ve insani yardım öne çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Paris’teki Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Filistin Devleti’nin kurulma sürecini ilerletmek amacıyla "ortak komite" oluşturulması konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıda, söz konusu komitenin anayasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması için çalışacağı ifade edildi. Ayrıca, Gazze’de 10 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkes sürecinin uygulanması, güvenlik meseleleri ve yeniden inşa hazırlıkları da görüşmenin diğer ana başlıkları arasında yer aldı.

Görüşmede, Filistin topraklarında demokratik süreçlerin canlandırılması ve özgür seçimlerin düzenlenmesinin önemi vurgulandı.

Macron ve Abbas görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Macron, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme planlarına karşı uyarıda bulunarak şunları söyledi: "Kısmi veya tam ilhak planları, yasal veya fiili olsun, Avrupalı ortaklarımızla birlikte güçlü bir şekilde karşılık vereceğimiz bir kırmızı çizgi oluşturmaktadır. Yerleşimcilerin şiddeti ve yerleşim projelerinin artması yeni boyutlara ulaşarak Batı Şeria’nın istikrarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor".

Macron ayrıca Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemine dikkat çekti ve Fransa’nın bu yıl için Gaza’ya 100 milyon euro insani destek sağlayacağını belirterek, yardımın acil insani ihtiyaçlar kapsamında kullanılacağını duyurdu.

Mahmud Abbas ise savaşın sona ermesinin ardından devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerini de kapsayan reformlara bağlılığını yineleyerek, "Filistin devletinin geçici anayasası ile seçimler ve siyasi partilerle ilgili yasaların taslağını tamamlamak üzereyiz" dedi.

Abbas’ın Paris temasları kapsamında Fransız Ulusal Meclisi Başkanı Yal Braun-Pivet ve milletvekilleriyle bir araya gelmesi de bekleniyor.

