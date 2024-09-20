Macron ve Blinken, Paris’te Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Macron ve Blinken Paris’te Buluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Paris’te önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Yakın Doğudaki mevcut durum yer aldı.

Görüşmenin Detayları

Elysee Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Macron, Blinken’i Paris'teki ofisinde ağırladı. İki lider, ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı desteği kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Macron, Fransa’nın Ukrayna’ya ve halkına olan uzun vadeli destek niyetini yineledi.

Orta Doğu'daki Durum

Toplantıda, ayrıca Orta Doğu'daki insani yardım çalışmaları ve İsrail'in Gazze üzerindeki saldırıları sonrası yaşanan durum da ele alındı. Bu bağlamda, birkaç gün içerisinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için hazırlıkların durumu değerlendirildi.

Yakın İşbirliği Vurgusu

Macron ve Blinken, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme kararlılıklarını bir kez daha dile getirdiler.