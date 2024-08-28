Macron ve Harris Orta Doğu'yu Görüştü

Macron ve Harris Orta Doğu'daki Durumu Konuştular

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki güncel durumu değerlendirdi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamalara göre, Macron iki liderin uluslararası konular üzerinde durduğunu aktardı.

Görüşmede Ele Alınan Başlıca Konular

Macron ve Harris, siyasi görüşmelerinin odak noktası olarak aşağıdaki konuları ele aldı:

Gazze'deki sivillerin korunması

Esirlerin serbest bırakılması

Bölge halkına insani yardımların ulaştırılması

Gerilimin düşürülmesi için ateşkes çağrıları

İkili İlişkiler ve Güvenlik Konuları

İki lider ayrıca ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve Avrupa'nın güvenliğini korumak için Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek verme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Bu destek, gerektiği sürece devam edecektir.

Paris Olimpiyatları İçin Teşekkür

Bunun yanı sıra, Macron, Harris'e 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğini sağlamadaki destekleri için teşekkür etti.