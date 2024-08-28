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Macron ve Harris Orta Doğu'yu Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İrlanda Başbakanı Harris ile Orta Doğu'daki durumu ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:29
Macron ve Harris Orta Doğu'yu Görüştü

Macron ve Harris Orta Doğu'daki Durumu Konuştular

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki güncel durumu değerlendirdi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamalara göre, Macron iki liderin uluslararası konular üzerinde durduğunu aktardı.

Görüşmede Ele Alınan Başlıca Konular

Macron ve Harris, siyasi görüşmelerinin odak noktası olarak aşağıdaki konuları ele aldı:

  • Gazze'deki sivillerin korunması
  • Esirlerin serbest bırakılması
  • Bölge halkına insani yardımların ulaştırılması
  • Gerilimin düşürülmesi için ateşkes çağrıları

İkili İlişkiler ve Güvenlik Konuları

İki lider ayrıca ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve Avrupa'nın güvenliğini korumak için Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek verme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Bu destek, gerektiği sürece devam edecektir.

Paris Olimpiyatları İçin Teşekkür

Bunun yanı sıra, Macron, Harris'e 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğini sağlamadaki destekleri için teşekkür etti.

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