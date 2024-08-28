Macron ve Harris Orta Doğu'yu Görüştü

Macron ve Harris Orta Doğu'daki Durumu Konuştular
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki güncel durumu değerlendirdi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamalara göre, Macron iki liderin uluslararası konular üzerinde durduğunu aktardı.
Görüşmede Ele Alınan Başlıca Konular
Macron ve Harris, siyasi görüşmelerinin odak noktası olarak aşağıdaki konuları ele aldı:
- Gazze'deki sivillerin korunması
- Esirlerin serbest bırakılması
- Bölge halkına insani yardımların ulaştırılması
- Gerilimin düşürülmesi için ateşkes çağrıları
İkili İlişkiler ve Güvenlik Konuları
İki lider ayrıca ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve Avrupa'nın güvenliğini korumak için Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek verme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Bu destek, gerektiği sürece devam edecektir.
Paris Olimpiyatları İçin Teşekkür
Bunun yanı sıra, Macron, Harris'e 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğini sağlamadaki destekleri için teşekkür etti.