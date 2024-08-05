Macron ve Kral Abdullah Orta Doğu'daki Gerilim Üzerine Görüştü

Fransa ve Ürdün Liderleri Gerilimi Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ürdün Kralı Abdullah II, telefon görüşmesi yaparak Orta Doğu’daki artan gerilim konusundaki endişelerini paylaştı.

Gerilim ve Diplomasi Üzerine Temaslar

Görüşmede Macron ve Abdullah, bölgedeki askeri tırmanmanın önlenmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, liderlerin bu konuda derin endişe duydukları belirtildi.

Mavi Hat ve Diplomatik Çabalar

Macron, özellikle Mavi Hat olarak bilinen Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimin düşürülmesine dair Fransa’nın taahhüdünü yineledi. Bunun yanı sıra, Gazze’deki savaşın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Açıklamada, Fransa'nın Ürdün de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası ortaklarla iki devletli çözüme dayalı bir barış vizyonu oluşturma çabalarının sürdüğü ifade edildi.