Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Macron ve Kral Abdullah Orta Doğu'daki Gerilim Üzerine Görüştü

Macron ve Kral Abdullah, Orta Doğu'daki yükselen gerilimden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:52
Macron ve Kral Abdullah Orta Doğu'daki Gerilim Üzerine Görüştü

Fransa ve Ürdün Liderleri Gerilimi Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ürdün Kralı Abdullah II, telefon görüşmesi yaparak Orta Doğu’daki artan gerilim konusundaki endişelerini paylaştı.

Gerilim ve Diplomasi Üzerine Temaslar

Görüşmede Macron ve Abdullah, bölgedeki askeri tırmanmanın önlenmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, liderlerin bu konuda derin endişe duydukları belirtildi.

Mavi Hat ve Diplomatik Çabalar

Macron, özellikle Mavi Hat olarak bilinen Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimin düşürülmesine dair Fransa’nın taahhüdünü yineledi. Bunun yanı sıra, Gazze’deki savaşın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Açıklamada, Fransa'nın Ürdün de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası ortaklarla iki devletli çözüme dayalı bir barış vizyonu oluşturma çabalarının sürdüğü ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!