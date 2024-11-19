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Macron ve Modi, Stratejik Sanayi İşbirliği Üzerine Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi, stratejik sanayi işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:32
Macron ve Modi, Stratejik Sanayi İşbirliği Üzerine Görüştü

Macron ve Modi Stratejik Sanayi Üzerine Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki stratejik sanayi sektörlerindeki işbirliğini ele aldı. Bu önemli buluşma, Brezilya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Yapay Zeka ve Uluslararası Konular

Macron ve Modi, stratejik sanayi alanında gelişmeleri desteklemek amacıyla güvenilir ve geniş kitlelere hizmet eden yapay zekanın gelişimini sağlamak için bir yönetim yapısının tanımlanması konusunda işbirliği yapma hususunda anlaştı. Ayrıca, iki lider uluslararası meseleleri de değerlendirerek, Ukrayna’yı desteklemenin adil ve kalıcı bir barış sağlamak için önemli olduğu vurgusunu yaptı.

İletişim ve Gelecek Planları

Macron ve Modi, yakın iletişimi sürdürme konusunda da mutabık kaldı. Fransa’nın başkenti Paris’te, Şubat 2025 tarihinde yapay zeka ile ilgili bir zirve düzenleneceği açıklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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