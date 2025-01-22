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Macron ve Scholz'dan 'Güçlü Avrupa' Çağrısı

Macron ve Scholz, Trump yönetimi sonrası güçlü bir Avrupa vurgusu yaparak, birlik ve bağımsızlık mesajı verdiler.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:15
Macron ve Scholz'dan 'Güçlü Avrupa' Çağrısı

Macron ve Scholz, 'Güçlü Bir Avrupa' İçin Birleşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından güçlü bir Avrupa çağrısında bulundu. İkili, tarihi Elysee Anlaşması'nın 62. yılı dolayısıyla Paris'te basın toplantısı düzenledi.

Fransa-Almanya Dostluğunun Önemi

Macron, bu özel günde Scholz'u Elysee Sarayı'nda ağırlamanın kendisi için bir onur olduğunu ifade etti. Fransız lider, "Yeni yönetimle beraber birleşmiş, güçlü ve egemen bir Avrupa'yı güçlendirmek için Avrupalıların ve ülkelerimizin görevlerini yerine getirmesi her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Avrupa'nın Rekabet Gücü ve Güvenliği

Macron, Avrupa'nın Atlantik ötesi bağlarına sahip çıkması ve kendi çıkarlarını koruması gerektiğinin altını çizerken, "Avrupalıların önceliği her zamankinden daha fazla Avrupa'mıza, özellikle rekabet gücümüze ve güvenliğimize yönelik olmalı." dedi. Ayrıca, Avrupa'nın yapay zeka sektöründe lider olmasını ve savunma yatırımlarını artırmasını önerdi.

Ukrayna'dan Ortadoğu'ya Destek

Macron, Avrupa Birliği'nin çıkarlarını korumak için Ukrayna'daki durumu, Suriye'de barışçıl geçiş süreçlerini ve İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi desteklemenin önemine değindi.

Scholz: Avrupa'nın Dayanıklılığını Artırmalıyız

Scholz, Elysee Anlaşması'nın Fransa ve Almanya arasındaki derin dostluğu simgelediğini ifade etti. Avrupa'nın daha güçlü ve dayanıklı olunması gerektiğini vurgulayan Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barış ortamını tehdit ettiğini söyledi.

Trump İle Yeni Bir Dönem

Bu hafta yeni bir ABD yönetimi ile karşı karşıya olunduğunu belirten Scholz, "Başkan Trump bir 'imtihan' olacak." diyerek Avrupa'nın ABD ile olan köklü dostluğuna dikkat çekti. Scholz, "Avrupa, 450 milyon vatandaşın bulunduğu geniş bir ekonomik alan. Güçlüyüz, dayanışma içindeyiz. Avrupa, kendini gizlemeyecek. ABD için yapıcı bir ortak olacağız." şeklinde ifade etti.

Elysee Anlaşması'nın Tarihçesi

Elysee Anlaşması, 22 Ocak 1963’te dönemin Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer ile Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle tarafından imzalanmış, bu iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğun temellerini atmıştır.

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