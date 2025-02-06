Macron ve Sisi, Filistin'de İki Devletli Çözümü Tartıştı

Fransa ve Mısır Liderlerinden Önemli Görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, telefon görüşmesi sırasında Filistin'de iki devletli çözüm konusunu masaya yatırdı. Elysee Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, iki lider, bölgedeki güncel durumu ve uluslararası hukukun ihlalleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yerinden Etmelerin Kötü Sonuçları

Macron ve Sisi, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bu durumun, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali anlamına geldiğini belirttiler. Ayrıca, bu tür eylemlerin iki devletli çözümü tehlikeye atacağına dikkat çektiler. İki lider, benzer olayların Mısır ve Ürdün'de de istikrarsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kalıcı Ateşkes ve İlişkilerin Güçlendirilmesi

Macron ve Sisi, iki devletli çözümün Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru beklentilerini garanti altına alacak yegâne çözüm olduğunu yinelediler. Bu çözüme ulaşmak için kalıcı bir ateşkesin sağlanması adına gösterdikleri kararlılık vurgulandı. İkili ayrıca, Mısır ve Fransa arasındaki ilişkileri geliştirme konusunu da ele aldılar.