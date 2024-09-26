Macron ve Zelenskiy'den Destek Mesajı

Macron'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'nın gereken her durumda desteklenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Görüşmenin Detayları

Bu ikili görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde Elysee Sarayı tarafından duyurulan bir açıklama ile gündeme geldi. Macron, Zelenskiy'den bölgedeki mevcut durum hakkında bilgi aldı.

Ukrayna'nın Güvenliği Avrupa için Önemli

Macron, görüşmede, "Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır" diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde, Ukrayna'nın kendini koruma ve vatandaşlarını savunma hakkına vurgu yaptı.

Barış Planına Destek

Macron, ayrıca Zelenskiy'nin Barış Planına destek verdiğini belirterek, sivilleri koruma, savaşın küresel istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma ve kalıcı bir barış sağlamaya yönelik adımlarla ilgili kararlılıklarını dile getirdi.