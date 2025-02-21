Macron ve Zelenskiy, Ukrayna'da Kalıcı Barış İçin Telefon Görüşmesi Yaptı

Macron ve Zelenskiy, Ukrayna'da Kalıcı Barış Üzerine Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefon görüşmeleriyle Ukrayna'da kalıcı barış konusunu masaya yatırdı. Bu haftaki görüşme, Macron'un Zelenskiy ile yaptığı dördüncü görüşme oldu.

Macron, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'da kalıcı ve sağlam bir barış sağlamanın yanı sıra Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmek için gerekli olan adımları müttefikleriyle birlikte ele aldığını belirtti.

Bu telefon görüşmesinin aynı zamanda önümüzdeki hafta ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyareti hazırlamak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sosyal medyada düzenlediği canlı yayında Macron, "Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz." diyerek barış konusundaki duruşunu netleştirdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'i "seçimsiz diktatör" olarak nitelendirmesine de yanıt veren Macron, "Ukrayna Devlet Başkanı özgür seçimlerle başa geldi, oysa ki uzun zamandır seçimleri manipüle eden ve muhaliflerini öldüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için durum böyle değil." şeklinde açıklamada bulundu.