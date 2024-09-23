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Macron, Yeni Bir Uluslararası Düzen İçin Çağrıda Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dünya düzeninin eksik ve adaletsiz olduğunu belirterek yeni bir sistem inşa edilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:50
Macron, Yeni Bir Uluslararası Düzen İçin Çağrıda Bulundu

Emmanuel Macron'dan Yeni Düzen Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut dünya düzeninin "eksik ve adaletsiz" olduğuna işaret ederek, daha adil bir sistemin inşası için harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Barış İçin Buluşma Açılışında Konuştu

Paris'te düzenlenen ve Sant-Egidio Katolik topluluğu tarafından organize edilen "Barış için Buluşma" etkinliğinde konuşan Macron, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Fransa ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Avrupa ve Uluslararası Sistem Üzerine Düşünceler

Macron, Avrupa'nın coğrafi yapısını dikkate alarak, onların mevcut durumunun hem AB hem de NATO ile tam olarak uyumlu olmadığını vurguladı. Ayrıca, yüksek nüfuslu ülkelerin uluslararası sistemde yeterince temsil edilmediğini belirterek bu durumun adaletsizliğe yol açtığına dikkat çekti.

Yeni Bir Uluslararası Düzene İhtiyaç Var

Macron, "Ülkelerin layıkıyla temsil edildiği ve hiçbir ülkenin diğerlerini engelleyemediği bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Bu sistem, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kurumların daha adil çalışmasını sağlayacaktır" diye ekledi.

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