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Macron, Zelenskiy ve Trump Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:21
Macron, Zelenskiy ve Trump Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü

Macron, Zelenskiy ve Trump Paris'teki Görüşmelerde Bir Araya Geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Üçlü zirve, Macron ve Trump'ın Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği ikili görüşmeden sonra, Zelenskiy'nin katılımıyla devam etti. Toplantı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın güncel durumu ve barış çabaları üzerine yaklaşık 30 dakika

Görüşmeden Sonra Notre Dame'a Hareket

Toplantının sona ermesiyle birlikte liderler, Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılmak üzere Elysee Sarayı'ndan ayrıldı. Trump ve Zelenskiy, araçlarına binmeden önce el sıkışarak iyi niyetlerini gösterdiler.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Trump ve Macron ile olan görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti. Trump'ın kararlılığının altını çizen Zelenskiy, "Hepimiz bu savaşın en hızlı ve adil şekilde sona ermesini istiyoruz. Halkımızdan, sahadaki durumundan ve adil bir barıştan bahsettik. Birlikte çalışmaya devam etme ve iletişimde kalma konusunda mutabık kaldık," ifadelerini kullandı.

Macron'un Açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da X hesabında, Fransa ve ABD arasındaki dostluktan duyduğu gururu dile getirerek, iki ülkenin çözmesi gereken çok sayıda meselenin bulunduğunu vurguladı. Notre Dame Katedrali'nin açılışına atıfta bulunan Macron, "ABD, Ukrayna ve Fransa, bu tarihi günde birlik içerisindeler," diyerek, üç ülkenin barış ve güvenlik için birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (ortada), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (sağda)...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (ortada), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (sağda) ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump (solda), Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Macron ve Trump, Paris'te Elysee Sarayı'nda ikili görüşme için bir araya geldi, daha sonra Zelenskiy de bu görüşmeye katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı üçlü görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

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