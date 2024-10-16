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Madagaskar'da 7 Yeni Kurbağa Türü Keşfedildi

Madagaskar'da keşfedilen kurbağa türleri, sesleriyle 'Star Trek' dizisinin efektlerine benziyor. Eşsiz bir doğa keşfi yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:50
Madagaskar'da 7 Yeni Kurbağa Türü Keşfedildi

Madagaskar'da Yeni Kurbağa Türleri

Madagaskar, bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda 7 yeni kurbağa türüne ev sahipliği yapıyor. Araştırmacılar, bu türlerin çıkardığı seslerin ünlü "Star Trek" dizisinin efektlerine benzediğini belirtti ve bu nedenle kurbağalara dizi karakterleri olan Kirk, Picard, Sisko, Janeway, Archer, Burnham ve Pike isimleri verildi.

Yeni Türler ve İletişim Yöntemleri

Vertebrate Zoology dergisinde yayımlanan çalışmada, kurbağaların yüksek frekansta ve tiz seslerle iletişim kurduğu belirtiliyor. Her bir türün kendine has bir tiz sesi olduğu ifade edildi. Miguel Vences, "Ormanın derinliklerinde ve dağ zirvelerinde keşif gezileri yapmamız gerekti," diyerek keşiflerin zorluğuna dikkat çekti.

Kurbağa Popülasyonu ve Çeşitliliği

Araştırmacılardan Andolalao Rakotoarison, Madagaskar'ın kurbağa popülasyonunun zenginliğine vurgu yaptı ve "Burası her ziyaretimizde yeni türler bulduğumuz bir yer. Henüz tanımlamadığımız birkaç yüz tür daha var," dedi.

Yaşadıkları Ortamın Etkisi

Kurbağaların akarsu kenarında yaşamaları, iletişim biçimlerini de etkilemiş olabilir. Jörn Köhler, "Eğer kurbağalar, bildiğimiz ses çıkarıyor olsalardı, akan su sesleri nedeniyle duyulmayabilirlerdi," diyerek bu durumun önemine işaret etti.

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