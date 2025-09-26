Madagaskar'da Elektrik ve Su Kesintisi Protestoları Şiddete Döndü

Madagaskar’ın başkenti Antananarivo başta olmak üzere uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintileri nedeniyle başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle şiddetlendi.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi ve Can Kayıpları

Ulusal basına göre, Antananarivo’da polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Olaylarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi ancak yetkililer henüz resmi can kaybı sayısını açıklamadı.

Sokağa Çıkma Yasağı ve Hükümetin Çağrısı

Madagaskar Başbakanı Christian Ntsay, başkentte artan şiddet olaylarının ardından 19.00 ila 05.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ntsay halka itidal çağrısında bulunarak, kamu düzenini bozanlara karşı kararlı önlemler alınacağını belirtti.

Protestoların Yayılması ve Toplumsal Etkileri

Başlangıçta su ve elektrik kesintilerine tepki olarak ortaya çıkan gösteriler, kısa sürede hükümetin ekonomik ve siyasi politikalarına yönelik daha geniş çaplı protestolara dönüştü. Gösteriler Antananarivo’nun yanı sıra Antsiranana, Toamasina, Antsirabe ve Mahajanga gibi büyük şehirlere de yayıldı.

Bazı bölgelerde protestolar yağmalama olaylarına dönüştü; süpermarketler, mağazalar ve kamu binaları saldırıya uğradı, araçlar ateşe verildi. Özellikle başkent ve liman kenti Toamasina’da çok sayıda iş yeri zarar gördü ve bazı mahallelerde dükkanlar kapatıldı.

Ulaşım, Gençlik ve Uluslararası Tepkiler

Gösterilere çoğunlukla gençlerin öncülük ettiği, yolların barikatlarla kapatıldığı ve toplu ulaşımın neredeyse durma noktasına geldiği aktarıldı. Şehirde bazı uçuşlar güvenlik gerekçesiyle iptal edildi veya başka kentlere yönlendirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, "Çatışmalar kaosa yol açıyor. Madagaskar halkını sakin olmaya çağırıyorum." açıklamasıyla tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Yetkililer olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı; gelişmeler takip ediliyor.