Madagaskar'da Gözaltına Alınan Türk Yardım Görevlisi Serbest Birakıldı

Madagaskar'da Gözaltına Alınan Türk İnsani Yardım Görevlisi Serbest Bırakıldı

Madagaskar'da 56 saat gözaltında tutulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel serbest bırakıldı. Dernekten yapılan duyuruda, Temel'in Toliara'da gözaltına alındığı ve bu süreçte Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliği tarafından hukuki destek sağlandığı belirtildi.

Savcılık İfadesinin Ardından Serbest Kaldı

Ahmet Temel, geçtiğimiz hafta Toliara şehrinde bir insani yardım misyonu gerçekleştirdiği esnada yerel savcılığın emriyle gözaltına alındı. Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliği'nin çabaları sonucunda Temel'in savcılığa ifade vermesi sağlandı ve ardından serbest bırakıldı.

Diplomatik Destek ve İfadeler

Serbest bırakılmasının ardından Temel, Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu ve Ateşe Furkan Bilkay ile bir araya gelip teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Çubukçu, Madagaskar Dışişleri Bakanı Rafaravavitafika Rasata'nın da durumu yakından izlediğini vurguladı ve yerel makamlarla gerekli koordinasyonun sağlandığını belirtti.

İnsani Yardım Faaliyetleri ve Destek Gösterileri

Gönüllü Vesileler Derneği'nde 5 yıldır aktif olan Temel, 17 Ağustos’ta gözaltına alındığı dönem boyunca, yardım ettiği ihtiyaç sahipleri gözaltı süresinin uzaması sonucu karakol önünde protesto gösterileri düzenledi. Bu süreçte, yerel halkın desteği de dikkat çekti.

Ahmet Temel'in gözaltından çıkması, Türk toplumunda büyük bir memnuniyetle karşılandı ve iki ülke arasındaki insani yardım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Madagaskar'da gözaltına alınan ve 56 saat tutulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel (sağda) serbest bırakıldı. Temel, gözaltında geçirdiği süreçte serbest bırakılması için faaliyet yürüten Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu (solda) ve Ateşe Furkan Bilkay'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Madagaskar'da gözaltına alınan ve 56 saat tutulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel (sağda) serbest bırakıldı. Temel, gözaltında geçirdiği süreçte serbest bırakılması için faaliyet yürüten Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu (solda) ve Ateşe Furkan Bilkay'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Madagaskar'da gözaltına alınan ve 56 saat tutulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel (sağda) serbest bırakıldı. Temel, gözaltında geçirdiği süreçte serbest bırakılması için faaliyet yürüten Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu (solda) ve Ateşe Furkan Bilkay'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.