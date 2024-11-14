Madagaskar'da Heyelan: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Madagaskar'da Heyelan Faciası

Madagaskar'ın batısındaki Menabe bölgesinde meydana gelen toprak kayması, bir teknede bulunan 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın Detayları

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Tsiribihina Nehri'nde seyreden tekne, gece yarısında Menabe bölgesindeki bir limanda demirlediği sırada heyelan ile karşılaştı.

Heyelandan sadece tekne değil, aynı zamanda liman da etkilendi. Olayda 26 yolcudan 16'sı hayatını kaybetti, ancak 10 yolcu başarılı bir şekilde kurtarıldı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Sefer Bilgileri

Teknenin, Menabe'deki Belo sur Tsiribihina ve Ankalalaobe kasabaları arasında seyahat ettiği belirtildi. Bu trajik olay, bölgedeki heyelanların tehlikeleri konusunda yeniden bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.