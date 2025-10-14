Madagaskar'da Ordu Yönetime El Koydu: Rajoelina'nın Akıbeti Belirsiz

Madagaskar'da ordu yönetimi ele aldı; Albay Michael Randrianirina kontrolü üstlendi. Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın durumu bilinmiyor. Gösterilerde 22 ölü, yüzlerce yaralı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 22:18
Madagaskar'da Ordu Yönetime El Koydu

Ülke genelinde gerilim sürüyor

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordu yönetime el koyduğunu açıkladı. Yerel medya haberlerine göre, Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler ülkenin kontrolünü ele aldı.

Ordu, anayasanın askıya alındığını ve hükümet ile bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar verdi.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim tarihli haberinde, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı iddia edildi. Rajoelina'nın nerede olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolar, Eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösterilerin kısa sürede hükümet karşıtı harekete dönüşmesiyle tırmandı. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirdi.

Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Randrianirina komutasındaki Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) askerleri bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el koydu ve anayasanın askıya aldı. Ordunun yönetime el koymasının ardından, başkent Antananarivo'da toplanan Madagaskarlılar, gösteri düzenledi.

