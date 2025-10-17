Madagaskar'da Randrianirina Geçici Cumhurbaşkanı Olarak Yemin Etti

Madagaskar'da Albay Michael Randrianirina Geçici Cumhurbaşkanı Olarak Yemin Etti

Madagaskar'da ordunun desteğiyle yönetimi ele geçiren askeri grubun lideri Albay Michael Randrianirina, başkent Antananarivo'daki Yüksek Anayasa Mahkemesi (HCC) binasında düzenlenen törenle geçici cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Törende Randrianirina, ülkenin birliği, güvenliği ve halkın onuru için çalışacağına yemin ederek göreve başladı. Törene üst düzey ordu mensupları ve bazı sivil temsilciler katıldı.

Geçici Cumhurbaşkanı Randrianirina, yemin töreninde yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik krizi ve siyasi tıkanıklığına dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bugün, değişim arzusuyla ve vatan sevgisiyle coşan halkımız için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlığımızın üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen Madagaskar, hala dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. Bu durum, cesur bir gençliği uyandırdı ve adalet, fırsat ve onurlu bir gelecek talebiyle sokağa çıkan bu gençlik, ulusun yeniden doğuşunun sembolü oldu."

Afrika Birliği’nin 14 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından Madagaskar’ın üyeliğini süresiz askıya almasına rağmen, Randrianirina örgütle diyaloga açık olduklarını belirtti.

Yönetime el konulmasına giden süreç

Eylül sonunda yaşanan elektrik ve su kesintilerine tepki olarak başlayan gösteriler kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi; ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi ise yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirdi.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, devrik Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürüldü. Rajoelina ise 14 Ekim'de yayımladığı kararnamede Ulusal Meclisi feshettiğini duyurdu; Meclis ise kararın ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar verdi.

Haftalar süren hükümet karşıtı protestoların ardından, Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlikler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını açıkladı. Askeri komite, darbenin ardından Ulusal Meclis hariç tüm kurumların askıya alındığını ilan etti.

