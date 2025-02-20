Madagaskar'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı

Madagaskar'da etkili olan şiddetli yağışlar 11 kişinin ölümüne yol açtı, 16 bin kişi olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:50
Madagaskar'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı

Madagaskar'da Şiddetli Yağışlar 11 Can Aldı

Madagaskar, geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya. Ulusal Risk ve Afet Yönetim Bürosu (BNGRC) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaşanan etkili yağışlar 11 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Yağışlar özellikle başkent Antananarivo ve çevresindeki bölgelerde büyük hasara yol açarken, ülkede toplamda 5 bölge etkilendi. Açıklamada, başkent ve çevresinde 7, güneydoğuda ise 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Yağışlardan 16 binden fazla insanın etkilendiği vurgulanırken, 4 bin 260 hanenin zarar gördüğü ve 9 binden fazla kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

Bu trajik olayların ardından, eğitime de ara verildi. Ülkedeki yetkililer, yaşanan felaketin etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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