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Madeira Adası'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Portekiz'e ait Madeira Adası'nda süregelen orman yangını, adanın %6.4'lük kısmını etkiledi. Yangınla mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:12
Madeira Adası'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Madeira Adası'ndaki Yangın Felaketi

Atlas Okyanusu'nda yer alan Madeira Adası, 14 Ağustos'tan beri süren bir orman yangını ile karşı karşıya. Bu yangın, adanın yüzölçümünün %6.4'ünü etkileyerek 5 bin hektar'dan fazla alanın kül olmasına neden oldu.

Yangının Yayılma Alanları

Yangınlar, özellikle adanın güney sahilindeki Camara de Lobos ve Ponta do Sol bölgeleri ile dağlık Pico Ruivo kesiminde büyük endişelere yol açtı. Avrupa Orman Yangın Bildirgesi Sistemi'ne göre yangınlar, an itibarıyla 5 bin hektardan fazla alanı etkisi altına aldı.

Acil Durum ve Yangınla Mücadele

Yangınla mücadelede yetersiz kalındığı gerekçesiyle, Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC) eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu durum üzerine, bölgeye 60 kişilik ek birim gönderildi. Madeira'daki yangınla mücadele çalışmalarında 400'den fazla itfaiyeci, 120 orman polisi, 200 sivil koruma personeli, 40 araç ve bir uçak yer almakta.

Yönetimden Açıklamalar

Madeira'nın özerk yönetim hükümeti başkanı Miguel Albuquerque, yangının çoğunlukla ulaşılması zor arazilerde devam ettiğini ifade ederek "Nüfusa, evlere ve altyapıya yönelik bir tehdit bulunmuyor. Şu ana kadar yapılan müdahale doğru bir yaklaşım." dedi.

Turizme Etkisi

Yangın nedeniyle, turistik eincisi olan adanın ziyaretçileri büyük oranda adayı terk etti.

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