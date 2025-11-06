Maden'de TAMP Toplantısı: Afet Müdahale Hazırlıkları Gözden Geçirildi

Elazığ Maden'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı yapıldı; paydaş kurumlar ve Erdinç Kıvanç'ın bilgilendirmeleriyle hazırlık ve koordinasyon ele alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:07
Maden'de TAMP Toplantısı: Afet Müdahale Hazırlıkları Gözden Geçirildi

Maden'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı gerçekleştirildi

Paydaş kurumlarla hazırlık ve müdahale süreçleri değerlendirildi

Elazığ'ın Maden İlçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının temel amacı, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmalarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesiydi.

Toplantıya ilçe kurumlarının temsilcileri katıldı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Erdinç Kıvanç tarafından, TAMP planlarının hazırlanma süreci, paydaş kurumların görev ve sorumlulukları ile afetlere etkin ve hızlı müdahale konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Afet öncesi hazırlığın güçlendirilmesi ve afet anında koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmaların kurumlarla iş birliği içinde sürdürüldüğü vurgulandı.

