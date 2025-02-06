Madencilere Özel Araçlar Teslim Edildi: Afetlerde Hızla Müdahale İçin Yeni Destek

Madencilere Özel Araç Teslimatı Yapıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), depremler, yangınlar ve maden kazaları gibi durumlarda kullanılmak üzere özel tasarımıyla dikkat çeken iki aracı tahlisiye ekiplerine teslim etti. Araçların tanıtımı ve teslimat töreni, TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda gerçekleştirildi.

Tedbirler Alınıyor

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, maden işçilerinin 6 Şubat 2023'teki depremlerde hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştirdiklerini belirtti. Kiraz, sahada gönüllü olarak görev yapan 3 bin 907 kişiden bahsederek, "Madencilerimiz, birçok insanın kurtarılmasında önemli rol oynadı. Kazanmış oldukları deneyimi yıkılmış binalarda da kullanarak pek çok mucize hikayesine imza attılar." dedi.

Araç Parkları Genişliyor

Kiraz, bu tür durumlarda hızla müdahale edebilmek için araç parklarına iki yeni araç kattıklarını kaydetti. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremlerin Türkiye için bir gerçek olduğunu ve her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Yeşil, "TTK, bu konuda profesyonel bir ekip. Madencilerimiz, yerin altında yaptıkları işi enkaz alanlarında da sürdürüyor. Lojistik destek sağlamak amacıyla alınan bu araçlar büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Teknik Detaylar ve Kullanım Amacı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ise, enkaz altında can kurtaran madencilere teşekkür etti. TTK tahlisiye ekibinde yer alan endüstri mühendisi Muharrem Atik, iki farklı aracın temin edildiğini ve birinin tamamen maden kazaları için kapalı devre solunum cihazlarına göre teçhiz edildiğini, diğerinin ise doğal afetler için tasarlandığını bildirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerine, deprem ve yangın gibi doğal afetler ile maden kazalarında kullanılmak üzere özel tasarımlı 2 aracın teslimatı yapıldı. Maden kazalarına müdahale etmek üzere kapalı devre solunum cihazlarına göre hazırlanan araç ile deprem, yangın gibi doğal afetlerde kullanılması için tasarlanıp buna uygun ekipmanla donatılan araçların tanıtımı ve teslimi için TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda tören gerçekleştirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerine, deprem ve yangın gibi doğal afetler ile maden kazalarında kullanılmak üzere özel tasarımlı 2 aracın teslimatı yapıldı. Maden kazalarına müdahale etmek üzere kapalı devre solunum cihazlarına göre hazırlanan araç ile deprem, yangın gibi doğal afetlerde kullanılması için tasarlanıp buna uygun ekipmanla donatılan araçların tanıtımı ve teslimi için TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda tören gerçekleştirildi.