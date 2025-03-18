Madrid'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirildi.

Madrid Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Madrid Askeri Ataşesi Topçu Kurmay Albay Ertuğrul Serkan Yalınpala ve Madrid Büyükelçiliği'nde görevli diplomatlar ile sivil ve askeri personel katıldı.

Etkinlik, şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, Büyükelçi Ezberci, "Çanakkale'de Türk milleti, tüm yokluk ve zorluklara rağmen birlik ve bütünlük içinde düşmana Çanakkale'nin geçilmeyeceğini destansı bir müdafaayla göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ezberci, Çanakkale ruhunu herkesin yaşatması gerektiğine vurgu yaparak, "O dönemin şartlarını anlamak, verilen mücadelenin büyüklüğünü kavramak ve sahip olduğumuz özgürlüğü kimlere borçlu olduğumuzu hatırlamak boynumuzun borcu." dedi.

Büyükelçi, Çanakkale Savaşı'nın "bugün, dostluk ve barışın simgesi olmasının, Çanakkale'yi eşsiz yapan özelliklerden biri" olduğunu belirtti ve savaşın her iki tarafında da yarım milyon askerin hayatını kaybettiğini hatırlattı.