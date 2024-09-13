Madrid'de Filistin Konulu Toplantı Sonuçları Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklandı

Dışişleri Bakanlığı, Madrid'deki toplantıda Filistin'in tanınmasını ve insani yardımların artırılmasını öngören çağrılar yapıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:38
Madrid'de Filistin Konulu Toplantı Sonuçları Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İspanya'daki Filistin Toplantısı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Filistin konulu toplantının sonuçlarına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, toplantıya katılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği temsilcilerinin yer aldığını hatırlattı.

Ateşkes Görüşmeleri ve İnsani Yardımlar Ele Alındı

Toplantıda, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri gündeme geldi. Açıklamaya göre, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile insani yardım çabaları değerlendirildi, Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılması için öneriler sunuldu.

Bildiride Yer Alan Çağrılar

Kabul edilen bildiride, Filistin'in bir an önce tanınması ve uluslararası toplumun iki devletli çözüme destek vermesi çağrısı yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Gazze'de ateşkes ve Batı Şeria'daki saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı.

BM'ye Yardım ve Yeni Toplantı Kararı

Bildiride, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaşmasının önemine değinildi ve Birleşmiş Milletler'in çalışmaları desteklendi. Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde, New York'ta yeni bir toplantı yapılacağı belirtildi.

Türkiye'nin Rolü ve Çağrılar

Bakan Fidan, Türk hükümetinin, Filistin'in BM'ye tam üye olması ve tanınmasının artması için tüm çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin katılması çağrısında bulundu. 'Türkiye, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çalışmalarına devam edecektir' ifadeleriyle sözlerine son verdi.

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