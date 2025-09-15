Madrid'de İlk Sürücüsüz Elektrikli Otobüs Denemesi Başladı

Madrid'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Casa de Campo'da 12 kişilik sürücüsüz elektrikli otobüs test edildi; proje 2026'da uygulamaya alınması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:58
İspanya'da toplu ulaşımda ilk kez uygulanan sürücüsüz elektrikli otobüs projesinin deneme seferleri başkent Madrid'de yapıldı. Proje, Madrid özerk yönetim hükümetinin 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hayata geçirildi.

Deneme ve teknik özellikler

Casa de Campo'da gerçekleştirilen deneme seferlerinde, sadece 6 duraklık küçük bir hatta çalışan aracın 12 kişilik kapasiteye sahip olduğu bildirildi. Araç normal şartlarda saatte 40 kilometre hıza kadar çıkabiliyor; ancak denemelerde en fazla saatte 15 kilometre hızla seyretti. Pil şarjının 8-10 saat ile sınırlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uzman görüşü ve yasal düzenlemeler

AA muhabirine bilgi veren CTAG Elektronik ve Akıllı Mobilite Bölümü Direktörü Francisco Sanchez, "Toplu yolcu ulaşımı için geliştirdiğimiz ve pilot deneme sürüşüne başladığımız bir araç. Bu sadece 1-5 kilometrelik kısa mesafeler için kullanılabilecek bir araç." dedi.

Sanchez, Madrid dışında İspanya'nın kuzeyindeki Vigo Üniversitesinde de kısa zamanda deneme sürüşlerine başlayacaklarını belirterek, "Bu araçlar, toplu ulaşım sorunlarına çözüm sunuyor ve çok kısa sürede piyasada rekabete açık duruma gelecek. Şu anda zaten dünyanın farklı yerlerde bir çok kentte, bu araçların deneme seferleri yapılıyor." açıklamasını yaptı.

Mevcut yönetmelik gereği toplu ulaşım araçları sürücüsüz bırakılamadığından, deneme aracında bir gözetimci bulundu. Yetkililer aracın güvenli olduğunu vurgulasa da, yayalara, bisiklet ve motosiklet gibi araçlara karşı hassasiyeti nedeniyle pilot denemelerde sık sık gözetimci tarafından otomatik moddan çıkarılarak manuel kullanıma geçildiği gözlendi.

Uygulama takvimi

Madrid özerk yönetim hükümeti, bu tip sürücüsüz elektrikli araçları 2026'dan itibaren aktif olarak kullanmayı planlıyor.

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü