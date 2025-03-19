Madrid'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

İspanya'nın Başkenti Madrid'de Protesto

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı saldırılar, İspanya'nın başkenti Madrid'de etkili bir şekilde protesto edildi. Filistin halkıyla dayanışma amacıyla toplanan kalabalık, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Madrid'deki Callao Meydanı'nda bir araya geldi.

Gösterinin Detayları

Protesto sırasında katılımcılar, "Siyonistlerin barbarlıklarına alışmayacağız. Filistin halkına karşı soykırımı reddediyoruz" şeklinde sloganlar attı. Özellikle muhalefette bulunan Podemos partisi de bu gösteriye destek verdi. Protestoda, "Katil İsrail", "Yaşasın Filistin direnişi", "Soykırıma hayır" gibi ifadelerle hükümete İsrail'e silah satışının tamamen durdurulması yönünde çağrılarda bulunuldu.

Silah Ticareti İddiaları

İspanyol hükümeti, her seferinde İsrail'e silah satışının 7 Ekim 2023'ten bu yana durdurulduğunu belirtiyor. Ancak, Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı dernek, bu iddianın doğru olmadığını savunuyor. RESCOP, dış ticaret verilerine atıfta bulunarak, Ocak ayında İspanya'nın İsrail'e 22 bin 730 avroluk top ve roketatar parçaları ihraç ettiğini ve 2 milyon 150 bin avroluk bomba ve el bombası aldığını duyurdu.

Diğer Protestolar

Öte yandan, San Sebastian gibi bazı İspanyol şehirlerinde de hafta sonunda İsrail'i protesto amaçlı gösterilere devam edileceği belirtildi.

Gazze'deki Durum

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozmasının ardından, Gazze Şeridi’ne yeniden başlatılan saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 430'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı saldırılar İspanya'nın başkenti Madrid'de protesto edildi. İspanya'da, Filistin halkıyla dayanışma içinde olan bazı sivil toplum örgütlerinin çağrılarıyla Madrid'deki Callao Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı saldırılar İspanya'nın başkenti Madrid'de protesto edildi. İspanya'da, Filistin halkıyla dayanışma içinde olan bazı sivil toplum örgütlerinin çağrılarıyla Madrid'deki Callao Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail karşıtı gösteri düzenledi.