Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı

Madrid kent merkezinde restorasyon çalışması sırasında çöken binada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı; 2 kişi kayıp, arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 00:38
Olay ve ilk bilanço

İspanya'nın başkenti Madrid merkezinde restore edilen bir bina öğle saatlerinde çöktü. Olayda, binada olduğu düşünülen dört kişiden 2'sinin cesedine ulaşılırken, diğer iki kişinin aranmasına devam ediliyor.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, çöken binada bulunan üç erkek işçi ve bir kadın yöneticiden ikisinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmaları

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin ve itfaiye mensuplarının arama çalışmalarını köpeklerin yardımıyla sürdürdüğünü bildirdi. Almeida, aramaların yeni bir çöküntüye sebep olmaması için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Yaralılar ve soruşturma

Madrid yerel yönetim yetkilileri, olayda 10 işçinin yaralandığını ve bunlardan birinin ağır yaralı olduğunu açıkladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bina bir otele dönüştürülmek üzere restorasyondan geçiriliyordu ve uzmanların ilk belirlemesine göre çöküşün "işçilerin ihmalinden kaynaklandığı" iddia edildi. Soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor.

