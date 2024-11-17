Madrid'deki Filistin Destek Gösterisinde Provokasyon Başarısız Oldu

Madrid'deki Filistin Destek Gösterisi

İspanya'nın başkenti Madrid'de sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla organize edilen barışçıl Filistin destek gösterisi, bir provokasyona sahne oldu. Retiro Park'taki "Şehit Melek Çeşmesi" önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını protesto etti.

Barışçıl Eylem ve Provokasyon

"Filistin için yere yat. Çocukların bombalanmasına dur." başlığı altında sadece beş dakika boyunca sessizce yere yatan eylemciler, daha sonra yüzü maskeli bir kadın tarafından provoke edilmeye çalıştı. Bu kadın, İsrail bayrağını açarak ve siyonist sloganlar atarak eylemi kışkırtmaya çalıştı, ancak İspanyol eylemciler, "Provokasyona düşmeyin" ve "Bırakın, hiç önem vermeyin" şeklindeki uyarıları ile bu durumu kontrol altına aldılar.

İspanyol Eylemcilerin Tepkisi

Eylemciler, İsrail yanlısı provokasyonlara "Katil İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılık verdi. Eylem sırasında, parktaki çeşmenin önünde bulunan bazı İsrail vatandaşlarının da provokasyon girişiminde bulunduğu ancak bu girişimlerin de karşılık bulduğu gözlemlendi.

İspanyol Vatandaşının Açıklamaları

Kısa süren eylem sonrasında AA muhabirine konuşan İspanyol vatandaşı Delfin Rodriguez, "İsrail'in Filistin'deki soykırımının mağdurlarına karşı İspanya'da özel bir hassasiyet olduğuna inanıyorum. Çocukların, kadınların, yaşlıların, hastanelerin bombalanmasına karşı olmak, dünyanın hiçbir yerinde ulusal kimliği olamaz. Bu kadar fazla insanın öldürüldüğünü görmek ve bunun görünmez olmaya başlaması bizi endişelendiriyor." dedi. Rodriguez, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana on binlerce insanın öldüğünü ve bu durumu gündemde tutmanın önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İspanya'nın başkenti Madrid'de sosyal medyadan yapılan çağrılarla Retiro Park'taki "Şehit Melek Çeşmesi" (Fuente del Angel Caido) önünde toplanan bir grup İspanyol vatandaşı, İsrail'in Filistinli çocukları öldürmesini protesto etmek için eylem yaptı. "Filistin için yere yat. Çocukların bombalanmasına dur." başlığıyla sadece 5 dakika boyunca yerde sessizce yatarak İsrail'in protesto edilmesinden oluşan eylem, yüzü maskeli İsrailli bir kadın tarafından provoke edildi. Eylemi, İsrail bayrağı açarak ve siyonist sloganlar atarak provoke etmeye çalışan İsrailli kadın, zaman zaman eylemcilerin üstüne yürüyerek ortamı kızıştırmaya çalışsa da amacını gerçekleştiremedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de sosyal medyadan yapılan çağrılarla Retiro Park'taki "Şehit Melek Çeşmesi" (Fuente del Angel Caido) önünde toplanan bir grup İspanyol vatandaşı, İsrail'in Filistinli çocukları öldürmesini protesto etmek için eylem yaptı. "Filistin için yere yat. Çocukların bombalanmasına dur." başlığıyla sadece 5 dakika boyunca yerde sessizce yatarak İsrail'in protesto edilmesinden oluşan eylem, yüzü maskeli İsrailli bir kadın tarafından provoke edildi. Eylemi, İsrail bayrağı açarak ve siyonist sloganlar atarak provoke etmeye çalışan İsrailli kadın, zaman zaman eylemcilerin üstüne yürüyerek ortamı kızıştırmaya çalışsa da amacını gerçekleştiremedi.