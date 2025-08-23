Maduro: ABD, Venezuela'da "rejim değişikliği" için terörist ve askeri yöntemlere başvuruyor

Karakas — Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan sert suçlama

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Karakas'taki Ulusal Meclis'te düzenlenen etkinlikte, ABD'yi ülkesinde rejim değişikliği için "terörist ve askeri yöntemlere" başvurmakla suçladı.

Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik planlarını "ahlak dışı, suç niteliğinde ve yasa dışı" olarak nitelendirdi ve uluslararası hukuka atıfta bulunarak şöyle dedi: "Venezuela’ya karşı yapmakla tehdit ettikleri şey yani rejim değişikliği girişimi, terörist ve askeri bir yöntemdir. Bu, gayriahlaki, suç niteliğinde ve yasa dışıdır. Uluslararası hukuk ise egemen devletlere karşı güç kullanma tehdidini açıkça yasaklamaktadır."

Maduro, ABD'nin geçmişte birçok ülkede askeri müdahalelere kalkıştığını ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu vurgulayarak, aynı yöntemin Venezuela’da da denenmesi halinde sonucun yine başarısız olacağını belirtti.

Ülkelere verdiği desteğe teşekkür eden Maduro, "ABD’nin Güney Amerika’da silahlı çatışma başlatma girişimlerini reddeden herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı ve Venezuelalılara birlik çağrısında bulundu:

"Venezuela, yeniden kazanacak, barışı, istikrarı, büyümeyi ve uyumu tekrar elde edecek. Tanrı bizimle çünkü Tanrı cesurların ve adil olanların yanındadır. Artık Venezuela’nın tek bir sesle konuşmasının ve her şeyin üzerinde egemenliğe, bağımsızlığa saygı duyulmasının zamanı geldi."

Maduro'nun sözleri, Başkan Donald Trump'ın daha önce imzaladığı kararname ve bölgeye yönelik askeri adımlarla ilişkili. Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

CNN e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararının alındığını belirtmişti. Trump ayrıca 15 Ağustos'ta Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.