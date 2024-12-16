Maduro: ALBA-TCP Zirvesi Bir Gün Filistin'de Yapılacak

ALBA-TCP Zirvesi Filistin'de Düzenlenecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "ALBA-TCP Zirvesi bir gün Filistin'de düzenlenecek" açıklamasında bulundu. Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) çerçevesinde gerçekleştirilen 24. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'e tam desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

Kudüs Kenti İçin Barış Çağrısı

Maduro, "Bu zirveyi Filistin'de Kudüs'te gerçekleştireceğiz. İnşallah, bunu herkes görecek. Kudüs, siyonist, emperyalist ve savaş çığırtkanlarının şehri olmayacak" şeklinde konuştu. Filistin davasını savunması için Papa Franciscus'a hitap eden Maduro, "İnsan hakları için sesini yükselt, Filistin için bağımsızlık ve barış için mücadele et" dedi.

Filistin'in ALBA-TCP Üyeliği

ALBA-TCP Zirvesi kapsamında yapılan oylama sonucunda, Filistin daimi üye olarak kabul edildi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Maduro’nun sözlerini alkışlayarak teşekkür etti. Ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce da Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sert bir şekilde kınadı.

Dayanışma Mesajları ve Birliktelik

El-Maliki, ALBA'nın Filistin ile gösterdiği dayanışmanın tarihsel değer taşıdığını belirtti ve "Tarih, adaletin yanında duranları hatırlayacaktır" dedi. Zirveye katılan birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Maduro, el-Maliki ile de bir araya gelerek, Venezuela'nın Filistin'e olan güçlü desteğini yineledi.