Maduro'dan ABD'ye Sert Tepki: Burnunu Sokma

Maduro'dan ABD'ye Tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ülkede yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine dair yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdi.

Ülkenin İç İşlerine Müdahale

Başkent Caracas’taki Miraflores Sarayı'ndan destekçilerine hitap eden Maduro, "ABD, Venezuela'nın iç işlerine burnunu sokma." diyerek, ülkelerinin egemenliğine vurgu yaptı.

Göçmen Sorunu ve Darbeler

Protestolarla ilgili olarak, Maduro, "Neredeyse yüzde 85'i Kolombiya, Peru, Şili ve Texas'tan gelen göçmenler. Biz ne darbeler gördük, ancak böylesine büyük tuzak hazırlayan, bu tür suçlularla daha önce karşılaşmadık. Yeni nesil çeteler, Venezuela'yı Haiti ve Ekvador'a dönüştürmeyi hedefliyorlar." ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları ve Ekonomik Gelişmeler

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) belirlediği seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylara çağrıda bulunan Maduro, tutanakların ilgili kurumlara teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Günün ilerleyen saatlerinde katıldığı Tarımsal Sanayi Sektör Üreticileri Ekonomi toplantısında Maduro, Venezuela ekonomisinin güçlendirilmesi için girişimcilere destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Ekonominin yaptırımlara rağmen çeşitli engelleri aştığını belirten Maduro, "İnsanlar seçimde muhalefete güvenmedi ve yaptırımlardan kimin sorumlu olduğunu biliyordu. Venezuela, hiperenflasyonu kırdı ve dolar kurunu aylardır istikrarlı hale getirmeyi başardı." ifadelerini kullandı.