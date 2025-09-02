Maduro'dan Avrupa enerji şirketlerine yatırım çağrısı

Karakas — Basın toplantısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'ta düzenlediği basın toplantısında Avrupalı enerji şirketlerini ülkede yatırım yapmaya davet etti.

Maduro, Avrupa şirketlerine seslenerek, "Ne zamana kadar Washington'un talimatlarına boyun eğeceksiniz? Burada sizler özgürsünüz, gelin üretim yapın, lisanslı ya da lisanssız üretime devam edelim." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki ekonomik modelin sağlam ve istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini belirten Maduro, "Venezuela'da petrol yatırımı yapmak isteyen herkes, Venezuela yasaları ve anayasası çerçevesinde daima hoş karşılanır. ABD'nin yaptırımlarını tanımayız." dedi.

Ülke basınına göre Maduro, özellikle İspanyol Repsol, İtalyan Eni ve Fransız Maurel & Prom petrol şirketlerini yatırım için çağırdı.

Haber ayrıca, Amerikan petrol şirketi Chevron'a temmuzda verilen ve 6 ay süreyle Venezuela'da petrol üretimi ve ihracatı yapmasına olanak tanıyan lisans bilgisini de aktarıyor.