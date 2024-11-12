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Maduro'dan Çarpıcı İddia: Machado Kolombiya'da Komplo Kuruyor

Venezuela lideri Maduro, muhalif lider Machado'nun Kolombiya'da olduğunu ve komplo planları yaptığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 07:11
Maduro'dan Çarpıcı İddia: Machado Kolombiya'da Komplo Kuruyor

Maduro'nun Suçlamaları

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalif lider Maria Corina Machado'nun Kolombiya'da bulunarak burada komplo planları yaptığını iddia etti.

Başkent Caracas’ta gerçekleştirdiği haftalık basın açıklamasında Maduro, Machado hakkında çarpıcı suçlamalarda bulundu. Maduro, "O şu anda komplo kuran bir suçlu. Ülkeyi, komplo kurmak amacıyla terk etti; Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılarından para temin etmek için orada bulunuyor." şeklinde konuştu.

Yapılan Suçlamalar

Maduro, Machado'nun Venezuela'yı karıştırmak için tehlikeli planlar yaptığını öne sürerek, "Machado şu anda Kolombiya'da ve orada faşist gruplarla komplo kuruyor. O, bomba yerleştirmek için terörist gönderip göndermemek üzere yerler araştırıyor. Çılgınca fikirlerle iktidar hırsıyla hareket ediyor ve teröristlerle işbirliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Henüz Kolombiya ve Machado, Maduro'nun bu iddialarına yanıt vermedi.

Seçim Sonuçları

Maduro, Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz’da açıkladığı sonuçlara göre, yüzde 51,20 oy alarak devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Caracas’tan Madrid’e gitmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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