Maduro'dan Filistin'e Destek: "Özgürleşme Zamanı"

Maduro'dan Filistin'e Destek Çağrısı

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Filistin'in özgürlüğü için çağrıda bulundu.

İsrail'in Politikalarına Tepki

Özel bir radyo kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Maduro, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtirken, "Filistin'in yaşam, bağımsızlık ve var olma hakkını savunmak, Venezuela'nın, Latin Amerika'nın ve Karayipler'in var olma hakkını savunmakla aynıdır" ifadelerini kullandı.

Ağızdan Düşmeyen Sorumluluklar

Maduro, Orta Doğu'daki artan şiddetin sorumlusunun ABD ve İngiltere olduğunu savunarak, "Filistin halkına yönelik bir imha savaşı yürütülüyor, şimdi de Lübnan'a karşı siyonist saldırılar düzenleniyor. Filistin, insanlığın anavatanıdır" dedi.

Venezuelalıların Destek Sözü

Bu kapsamda Maduro, Venezuelalıların her zaman Filistin'in yanında olacağını ve haklı davasında onları asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Dayanışma Etkinliği

Bu arada, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Başsavcı Tarek William Saab, Filistin halkına destek sağlamak amacıyla düzenlenen "Filistin ile Dayanışma Etkinliği"'ne katıldı ve burada İsrail'in politikalarına sert eleştiriler yöneltti.