DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
37,67 -0,04%
ALTIN
2.902,26 0,28%
BITCOIN
2.133.285,02 1,26%

Maduro'dan Filistin'e Destek: "Özgürleşme Zamanı"

Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro, Filistin'in özgürlüğü için çağrıda bulundu, İsrail'in saldırılarını sert bir şekilde kınadı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:24
Maduro'dan Filistin'e Destek: "Özgürleşme Zamanı"

Maduro'dan Filistin'e Destek Çağrısı

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Filistin'in özgürlüğü için çağrıda bulundu.

İsrail'in Politikalarına Tepki

Özel bir radyo kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Maduro, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtirken, "Filistin'in yaşam, bağımsızlık ve var olma hakkını savunmak, Venezuela'nın, Latin Amerika'nın ve Karayipler'in var olma hakkını savunmakla aynıdır" ifadelerini kullandı.

Ağızdan Düşmeyen Sorumluluklar

Maduro, Orta Doğu'daki artan şiddetin sorumlusunun ABD ve İngiltere olduğunu savunarak, "Filistin halkına yönelik bir imha savaşı yürütülüyor, şimdi de Lübnan'a karşı siyonist saldırılar düzenleniyor. Filistin, insanlığın anavatanıdır" dedi.

Venezuelalıların Destek Sözü

Bu kapsamda Maduro, Venezuelalıların her zaman Filistin'in yanında olacağını ve haklı davasında onları asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Dayanışma Etkinliği

Bu arada, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Başsavcı Tarek William Saab, Filistin halkına destek sağlamak amacıyla düzenlenen "Filistin ile Dayanışma Etkinliği"'ne katıldı ve burada İsrail'in politikalarına sert eleştiriler yöneltti.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Burundi Zirvesine Video Mesaj
2
Türk Vatandaşlarının Lübnan Tahliyesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı
3
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları: 1974 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Sporculara Vergi Denetimi: Kayıt Dışı Gelirler Mercek Altında
5
Bölgedeki Gerilimler ve 7 Ekim Sonrası Olasılıklar Tartışıldı
6
2024-2025 Burs ve Kredi Başvuruları Başladı
7
Fatih'te Eşinin Cansız Bedeniyle Karşılaşan Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor