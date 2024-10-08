Maduro'dan Filistin'e Destek: "Özgürleşme Zamanı"

Maduro'dan Filistin'e Destek Çağrısı
Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Filistin'in özgürlüğü için çağrıda bulundu.
İsrail'in Politikalarına Tepki
Özel bir radyo kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Maduro, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtirken, "Filistin'in yaşam, bağımsızlık ve var olma hakkını savunmak, Venezuela'nın, Latin Amerika'nın ve Karayipler'in var olma hakkını savunmakla aynıdır" ifadelerini kullandı.
Ağızdan Düşmeyen Sorumluluklar
Maduro, Orta Doğu'daki artan şiddetin sorumlusunun ABD ve İngiltere olduğunu savunarak, "Filistin halkına yönelik bir imha savaşı yürütülüyor, şimdi de Lübnan'a karşı siyonist saldırılar düzenleniyor. Filistin, insanlığın anavatanıdır" dedi.
Venezuelalıların Destek Sözü
Bu kapsamda Maduro, Venezuelalıların her zaman Filistin'in yanında olacağını ve haklı davasında onları asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.
Dayanışma Etkinliği
Bu arada, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Başsavcı Tarek William Saab, Filistin halkına destek sağlamak amacıyla düzenlenen "Filistin ile Dayanışma Etkinliği"'ne katıldı ve burada İsrail'in politikalarına sert eleştiriler yöneltti.