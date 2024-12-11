Maduro'dan İç Savaş Uyarısı: Venezuela Güçlü Duracak

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan İç Savaş Uyarısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, faşist aşırıcılıkla suçladığı grupların ülkede "iç savaş" çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Devlet kanalı VTV'ye yaptığı açıklamada, Suriye'deki olayların benzerinin Venezuela'da da yaşanabileceğine dikkat çekti.

Maduro'dan Açıklamalar

Maduro, "Suriye halkı için acı verici gelişmeler yaşanıyor. Bu faşist aşırıcılar, Venezuela'da bir iç savaş yaratmaya çalışıyor. İmparatorluk ve faşist sağcıların ülkemize yönelik komplo girişimlerinin başarısız olduğunu düşünüyoruz. Dünyada ne zaman bir olay meydana gelse, bunun Venezuela'da da olmasını istiyorlar," dedi.

Ülkede olası bir iç savaş tahrikine kapılmayacak kadar güçlü olduklarını vurgulayan Maduro, halk ile ordu arasında sağlanan güçlü dayanışmanın altını çizdi.

Maduro ayrıca, Arap ülkelerine barışa katkı sağlayacak ve şiddet ile terörizmi sona erdirecek kapsamlı kalkınma yolları inşa etmeleri çağrısında bulundu.