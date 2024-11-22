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Maduro'dan Milei'nin Eğitim Politikasına Sert Eleştiri

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Arjantin lideri Milei'nin eğitim politikalarını eleştirerek, üniversitelerin kapatılması ve bütçelerin kısıtlanmasına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 07:08
Maduro'dan Milei'nin Eğitim Politikasına Sert Eleştiri

Maduro'dan Sert Çıkarımlar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim politikalarını sert dille eleştirdi. Maduro, "Üniversiteleri kapatıyor, üniversitelerin tüm bütçesini elinden alıyor, sosyal ve bilimsel kariyerlere, teknolojik araştırma merkezlerine son veriyor. Bunu ne adına yapıyor? Özgürlük adına mı?" ifadesini kullandı.

Faşizme Dikkat Çekti

Devlet kanalı VTV üzerinden açıklamalarda bulunan Maduro, Milei'nin "faşistçe" politikalar uyguladığını belirterek Arjantin halkına ciddi zararlar verdiğini savundu. Eğitim sisteminin büyük zarar gördüğünü vurgulayan Maduro, "Üniversiteleri kapatıyor, üniversitelerin bütçelerini kesiyor, sosyal ve bilimsel kariyerleri, teknolojik araştırma merkezlerini yok ediyor. Bunu hangi ideolojiyle yapıyor? Özgürlük adına mı?" dedi.

Venezuela'nın Bağımsızlığına Vurgu

Maduro, Venezuela'nın bağımsızlığını ve egemenliğini sonuna kadar savunacaklarını belirterek, "Emperyalist güçler, bağımsızlığımızı teslim almak istiyor ve bunu ABD'li elitlerin desteğiyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ama buna pişman olacaklar." şeklinde konuştu.

Ali'nin Felsefesiyle Venezuela'yı Savunacaklar

Unutulmaz boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali'yi hatırlatan Maduro, "Venezuela'yı savunmanın en iyi yolu, Ali'nin ringdeki 'Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım' felsefesini uygulamaktır." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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