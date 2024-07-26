Maduro'dan Seçim Mitinginde Birlik Mesajı

Maduro Seçim Mitinginde Binlerce Kişiye Seslendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçim kampanyasının kapanışını yapılan büyük bir miting ile gerçekleştirdi. Pazar günü düzenlenecek seçimler öncesi başkent Karakas'ta toplanan binlerce destekçisine hitap eden Maduro, Venezuelalıların sandığa gitmesi gerektiğini belirtti.

Hugo Chavez Mirasına Vurgu

Maduro, mitinginde Hugo Chavez'in mirasına sahip çıkacaklarının altını çizerek, "Sizden ilham aldık, her şey sizin sayenizde mümkün oldu. Ebedi komutanımız Hugo Chavez, bu halk sizi asla unutmayacak," şeklinde konuştu.

Ekonomik Zorluklarla Mücadele

Ülke genelinde yaptığı ziyaretlerden bahseden Maduro, 300'den fazla kent ve kasabaya giderek halkla gerçekleri paylaştığını ifade etti. Tek taraflı yaptırımların üstesinden geldiklerini ve halkı hiperenflasyon gibi zorluklardan kurtardıklarını belirtti.

Birlik ve Demokrasi Çağrısı

Maduro, seçimlerin ardından barış ve ulusal diyalog çağrısında bulunarak, "Venezuela'nın 50 yıllık geleceğini oylayacağız. Hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceğiz. Sizin gücünüz benim gücümdür," dedi. İnandıkları değerleri korumak adına tüm Venezuelalıları oy vermeye davet etti.

Seçim kampanyası kapanış mitingine katılmak için saatler öncesinden gelen halk, Maduro'ya olan desteklerini gösterdi. 28 Temmuz tarihinde Venezuela halkı yeni devlet başkanını seçmek üzere sandığa gidecek.