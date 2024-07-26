Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Maduro'dan Seçim Mitinginde Birlik Mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, seçim mitinginde birlik çağrısı yaptı ve dış müdahalelere karşı kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:49
Maduro'dan Seçim Mitinginde Birlik Mesajı

Maduro Seçim Mitinginde Binlerce Kişiye Seslendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçim kampanyasının kapanışını yapılan büyük bir miting ile gerçekleştirdi. Pazar günü düzenlenecek seçimler öncesi başkent Karakas'ta toplanan binlerce destekçisine hitap eden Maduro, Venezuelalıların sandığa gitmesi gerektiğini belirtti.

Hugo Chavez Mirasına Vurgu

Maduro, mitinginde Hugo Chavez'in mirasına sahip çıkacaklarının altını çizerek, "Sizden ilham aldık, her şey sizin sayenizde mümkün oldu. Ebedi komutanımız Hugo Chavez, bu halk sizi asla unutmayacak," şeklinde konuştu.

Ekonomik Zorluklarla Mücadele

Ülke genelinde yaptığı ziyaretlerden bahseden Maduro, 300'den fazla kent ve kasabaya giderek halkla gerçekleri paylaştığını ifade etti. Tek taraflı yaptırımların üstesinden geldiklerini ve halkı hiperenflasyon gibi zorluklardan kurtardıklarını belirtti.

Birlik ve Demokrasi Çağrısı

Maduro, seçimlerin ardından barış ve ulusal diyalog çağrısında bulunarak, "Venezuela'nın 50 yıllık geleceğini oylayacağız. Hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceğiz. Sizin gücünüz benim gücümdür," dedi. İnandıkları değerleri korumak adına tüm Venezuelalıları oy vermeye davet etti.

Seçim kampanyası kapanış mitingine katılmak için saatler öncesinden gelen halk, Maduro'ya olan desteklerini gösterdi. 28 Temmuz tarihinde Venezuela halkı yeni devlet başkanını seçmek üzere sandığa gidecek.

İLGİLİ HABERLER

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!