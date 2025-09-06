Maduro'dan Uyarı: Venezuela Saldırıya Uğrarsa Silahlı Mücadele Başlar

Karakas'ta ordu komutanlarına hitap: ABD'ye sert tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin sert bir uyarıda bulundu. Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, Washington'dan gelen tehdide yanıt verdi.

"Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer."

Maduro, ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayarak, "Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer." ifadelerini kullandı.

Devlet başkanı, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarını da belirtti.

Maduro, ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine dikkat çekerek, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." dedi.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığını belirten Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Maduro'nun açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine ilişkin tehdidine gelen yanıtlardan sonra geldi. Trump, söz konusu uçaklarla ilgili olarak, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." demişti.

Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki soruya ise, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." şeklinde yanıt vermişti.