Maduro: Filistin er ya da geç zafere ulaşacaktır

Venezüella liderinden İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonu VTV'de yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılara dikkat çekerek, "Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır." dedi.

Maduro, İsrail'i "Adolf Hitler döneminden bu yana insanlığın tanık olduğu en vahşi soykırımı" işlemekle suçladı ve Venezuela'nın Filistin halkıyla "sarsılmaz bir dayanışma" içinde olduğunu vurguladı.

Maduro, başta başkent Caracas olmak üzere dünyanın dört bir yanından insanların, İsrail'in Gazze'deki "soykırımına" tepki gösterdiğini belirtti.

Venezuela lideri, Filistin'in insanlığın hegemonyasının, siyonizmin ve yeni faşizmin barbarlığına karşı yürüttüğü büyük dava olduğunu söyleyerek, Filistin bayrağını gururla taşıdıklarını aktardı. Maduro, Karaçi, Madrid, New York, Buenos Aires, Meksiko, Caracas ve Maracaibo sokaklarında Filistin'e destek verildiğini kaydetti.

Maduro ayrıca ABD'yi Gazze'deki soykırımın ortağı olmakla suçladı; Washington'daki emperyalist elitlerin ve dünya genelindeki aşırı sağcı müttefiklerinin, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımı desteklediğini ve finanse ettiğini ileri sürdü.

Dün, Caracas Büyükelçiliği yakınında toplanan yüzlerce Venezuelalı, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu. VTV'nin paylaştığı görüntülerde Venezuelalıların Filistin'e destek protestosuna oldukça yoğun katılım gösterdiği görülmüştü.