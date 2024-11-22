Maduro, İran Savunma Bakanı Nasırzade'yi Kabul Etti

Venezuela ve İran Arasında Stratejik İşbirliği Gelişiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye çalışma ziyareti gerçekleştiren İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ile başkent Caracas'ta bir araya geldi. İki lider, Miraflores Sarayı' da gerçekleşen toplantıda, iki ülke arasındaki önemli işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu Toplantısı

Maduro, İran ile yapılan Yüksek Düzeyli Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu toplantısına değinerek, iki ülkenin ortak çalışma komisyonlarının kapsamlı bir işbirliği haritası oluşturma konusunda önemli bir başarı sağladıklarını belirtti. Maduro, İran'ın dünya üzerindeki yükselen güçlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Barış ve yeni bir dünya inşa etmek için kapsamlı bir ittifakımız var. Venezuela'nın doğal güzelliklerini tanıması için binlerce İranlı turisti güzel ülkemize bekliyoruz," dedi.

İran Savunma Bakanı Nasırzade ise Maduro’ya misafirperverliği için teşekkür ederek, bu ortak komisyonun verebileceği en iyi mesajın özgür halklar ve hükümetler arasındaki ittifak ve birlik olduğunu ifade etti.

Teknoloji Gelişimi ve Ekonomik Entegrasyon

Venezuela Bilim ve Teknoloji Bakanı Gabriela Jimenez, görüşmede iki ülkenin telekomünikasyon ve yapay zekayı geliştirme üzerine yoğunlaştıklarını belirtti. Venezuela Ulaştırma Halk Gücü Bakanı Ramon Velasquez, "Venezuela-İran Ekonomik Entegrasyon Odası'nın kurulması, en önemli başarılarımızdan biri," dedi.

Ayrıca, İran ile ticaret konularında vize muafiyeti, teknoloji transferi ve yapay zeka eğitimi alanlarında iki Mutabakat Zaptı imzalandı. Velasquez, gelecekte eğitim konularında yüksek düzeyde işbirliği sağlanmasına vurgu yaptı.

Başkan Yardımcısıyla Görüşme

Gün içerisinde Nasırzade, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği haritasının gözden geçirilmesi konuları ele alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.