Maduro: 'Şiddeti Hiç Kimse İstemiyor'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Uribe'nin askeri müdahale çağrısına sert tepki gösterdi ve barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:04
Maduro: 'Şiddeti Hiç Kimse İstemiyor'

Maduro'dan Uribe'ye Sert Tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin ülkesine yönelik uluslararası askeri müdahale çağrısına katılmadığını belirtti. Başkent Caracas’ta düzenlenen Uluslararası Anti-Faşist Dünya Festivali'nin kapanışında konuşan Maduro, "Hiç kimse Uribe'nin istediği askeri müdahaleyi istemiyor, hiç kimse daha fazla şiddet istemiyor," dedi.

Uribe'ye Yönelik Eleştiriler

Maduro, "Suçlu, katil Uribe, Venezuela için askeri müdahale çağrısında bulunuyor. Korkak adam, seni er meydanına davet ediyorum. Katil, uyuşturucu baronu ve korkaksın sen, başkalarının arkasına sığınıyorsun" şeklinde sert ifadeler kullandı.

Venezuela'nın Pozisyonu

Venezuela'nın, Küba ve Nikaragua ile birlikte barış, egemenlik ve halkların kendi kaderini tayin hakkını savunmaya kararlı olduğunu vurgulayan Maduro, "Gerekirse silahlanmak zorunda kalırsak, bu hakkımızı koruyacağız," dedi. Maduro, Venezuela'nın her türlü saldırganlığa karşı hazırlıklı olduğunu ve silahlı mücadelenin de dahil olduğunu ekledi.

Uribe'nin Müdahale Çağrısı

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, Maduro'nun görevden alınması için Birleşmiş Milletler destekli uluslararası bir askeri müdahaleye ihtiyaç olduğunu söylemişti. "Bu tiranların devrilmesi ve özgür seçimlerin derhal yapılması için BM destekli bir müdahale gerekiyor," ifadelerinde bulundu.

Seçim Sonuçları ve Tepkiler

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki insan hakları ihlalleri ile ilgili açıklama yaptı ve 28 Temmuz 2024'teki seçimlerin özgür ve adil olmadığını bildirdi. Maduro, 28 Temmuz 2024'teki seçimde %52 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanlığını kazanmıştı ve yeni dönemi için yemin etmişti.

Ancak muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halkın iradesine darbe yaptığını öne sürdü. G7 ülkelerinin ortak açıklamalarında ise Maduro'nun yemin ederek göreve başlamasının "demokratik meşruiyetten yoksun" olduğu vurgulanmıştı.

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