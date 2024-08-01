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Maduro, Venezuela'da İç Savaşın Önlenmesine Söz Verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, protestolar sonrası iç savaş çıkmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 08:47
Maduro, Venezuela'da İç Savaşın Önlenmesine Söz Verdi

Venezuela'da İç Savaş Tehdidi

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülkesindeki iç gerginlikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Protestolar ve Tolerans Gösterilmeyecek

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Maduro, son başkanlık seçimleri sonrası yaşanan protestoların iç savaşa dönüşmesine asla müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Şiddet çıkaran eylemcilere karşı sert bir tutum sergileyeceklerinin altını çizen Maduro, bu tür olayların arkasındaki kötü niyetli finansman bağlantılarını da bildiklerini belirtti.

Ekonomik Hedefler ve Savunma

Maduro, Venezuela'nın emperyalizm ve faşizm gibi tehlikelerden korunması gerektiğini vurguladı. "Ülkemizin bir savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Bizim için her şey anayasal çerçevede olmalıdır. Başka yollara başvurmaya niyetimiz yok" dedi.

ABD'yi Suçladı

Yaşanan çatışmalar nedeniyle ismen olmasa da ABD'yi suçlayan Maduro, "Halkımız her şeyin farkında. Eğer bir saldırı planı varsa, vatanımızı sonuna kadar koruyacağız" şeklinde konuştu. Ayrıca, güvenlik güçlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Medya ve Komplolar

Başkan Maduro, hükümetine yönelik yürütülen "çirkin" medya kampanyasına dikkat çekerek, bazı dünya çapında tanınmış isimlere de eleştirilerde bulundu. Maduro, basın mensuplarına, yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili bazı videolar göstererek, Venezuela'nın "cani bir komployla" karşı karşıya olduğunu ifade etti.

CIA İddialarına Yanıt

Maduro, seçim sonuçlarına dair tutanakların açıklanacağını vurguladı ve ABD'nin çeşitli ülkelerde yarattığı çatışmalara da dikkat çekti. "Hiçbir zaman CIA ajanı olmadım ve olmayacağım" diyerek iddialara karşı durdu, "Afganistan, Libya ve Irak'taki savaşların sorumlusu sizsiniz" açıklamasında bulundu.

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