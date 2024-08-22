Maduro: Yaptırımlara Rağmen Venezuela Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Venezuela Ekonomisi Yükselişte

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine uygulanan tek taraflı ve haksız yaptırımlara rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini duyurdu.

Seçim Sonuçları ve Ekonomik Stratejiler

Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) açıkladığı verilere göre, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminden zaferle ayrılan Maduro, Miranda eyaletine bağlı Zamora kasabasında halk ile bir araya geldi. Maduro, "Ülkede aşırı sağ muhalefet tarafından yönlendirilen yaptırımlar uzun yıllardır uygulanıyor, ancak her şeye rağmen ülke ekonomisi büyümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Yeni Proje Açıklamaları

Ekonominin güçlendirilmesi hedefiyle yeni paketler açıklayacaklarını belirten Maduro, "Hükümet, ülkenin her kesiminde halk ile birlikte olacak. Emperyalist saldırıların yol açtığı hasarın giderilmesi için verimli projeleri destekleyeceğiz. Ülke kaynakları halkın ihtiyaçları için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

25 Ağustos Ulusal Referandumu

25 Ağustos'ta bir Ulusal Referandum düzenleyeceklerini ve halkın katkısıyla devrim niteliğinde projeleri oylamaya sunacaklarını belirten Maduro, "Anayasanın öngördüğü katılımcı demokrasiyi önemsiyoruz. Gençleri sandığa gitmeye ve Venezuela'nın kalkınmasına destek olacak projeleri oylamaya davet ediyorum" dedi.

Tarım ve Ziyaretler

Maduro, yerel yetkililerle birlikte çiftçileri ziyaret ederek, köylülerin mahsullerini yakından inceledi.

Seçim Başarısı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro, %51,20 oy oranı ile devlet başkanlığı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.