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Maduro, Yeni Yılda Bağımsızlık Mücadelesini Vurguladı

Nicolas Maduro, 2025'te bağımsızlık mücadelesinin süreceğini belirtti ve 2024'ü halk ile birlik yılı ilan etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 06:36
Maduro, Yeni Yılda Bağımsızlık Mücadelesini Vurguladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Yeni Yılda Güçlü Mesaj

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin bağımsızlık mücadelesinin 2025 yılında da devam edeceğini duyurdu. Başkent Caracas'ta düzenlenen Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) yıl sonu törenlerinde konuşan Maduro, "Daha fazla vatan, daha fazla bağımsızlık ve daha fazla devrim" diyerek güçlü bir mesaj verdi.

2024'ü Birlik Yılı İlan Etti

Maduro, 2024 yılını halk, asker ve polis arasındaki işbirliğini pekiştirme yılı olarak ilan etti. Yeni yılda Venezuela'nın menfaatlerini her koşulda savunacaklarının altını çizen Maduro, FANB'nin ülke içindeki barışı sağlamak için 24 saat durmaksızın çalışacağını belirtti.

Emperyalist Tehditler ve Faşizm

Maduro, "Gelecek olan daha büyüktür. Yeni yılda bağımsızlığımızı nerede ve nasıl olursa olsun savunacağız. Emperyalist güçler Venezuela için tehdit olmaya devam ediyor. Ancak bu düşmanları 25 yıldır büyük yenilgilere uğrattık. Faşizmin halen bir tehdit olarak varlığını sürdürdüğünü unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yıl Sonu Töreni ve Katılımcılar

Yıl sonu törenlerine Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) ve Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) başkanlarının yanı sıra çok sayıda üst düzey komutan da katıldı. Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre 10 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Maduro, yeniden devlet başkanı olarak yetkilerini sürdürecek.

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